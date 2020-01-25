الجيش يطهر معر شمارين وتقانة وتلمنس بريف إدلب ويتقدم باتجاه مدينة معرة النعمان

طهرت وحدات من الجيش العربي السوري بلدات وقرى معر شمارين وتقانة وتلمنس بريف إدلب الجنوبي الشرقي من آخر بؤر الإرهاب فيها محققة تقدماً جديداً باتجاه مدينة معرة النعمان وذلك بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مراسل سانا مساء اليوم بأن وحدات من الجيش وبعد تطهير بلدتي معر شمارين وتقانة إثر تمهيد مدفعي ومناورات تكتيكية بالأسلحة المناسبة تابعت عملياتها بثبات وخاضت معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية حيث طهرت بلدة تلمنس من الإرهابيين في حين تلاحق فلولهم باتجاه وادي الضيف وقرية معرشمشة باتجاه مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

وفي وقت سابق من اليوم ذكر المراسل أن وحدات الجيش نفذت عمليات دقيقة ترافقت برمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية على محور بلدة معر شمارين وقرية تقانة التابعة لمنطقة معرة النعمان أحد أكبر مناطق انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المتحالفة معها بريف إدلب الجنوبي.

وأشار المراسل إلى أن العملية العسكرية على هذا المحور انتهت باستعادة السيطرة على معر شمارين وتقانة وسط انهيار في صفوف الإرهابيين بعد مقتل عدد منهم وإصابة آخرين فيما لاذت مجموعات منهم باتجاه مدينة معرة النعمان.

وحررت وحدات من الجيش أمس قرى وبلدات السمكة والتح ودير الشرقي بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد امتصاص هجوم كبير شنه إرهابيو تنظيم “جبهة النصرة” أمس الأول وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

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