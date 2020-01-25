احتفاءً بالضيف.. الترجي يقيم مأدبة عشاء ويوزع تذاكر مجانية لمشجعي الرجاء  

أقامت إدارة نادي الترجي التونسي، أمس، مأدبة عشاء، على شرف بعثة فريق الرجاء المغربي، وذلك قبيل مواجهة الفريقين المرتقبة، اليوم، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ونشر الرجاء على حسابه على “تويتر” صوراً من مأدبة العشاء مع تعليق: نظم رئيس نادي الترجي الرياضي التونسي السيد حمدي المؤدب مأدبة عشاء على شرف بعثة وأعضاء المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، وذلك بمقر إقامته وبحضور أعضاء مجلس إدارة النادي التونسي.

ومن جهته، نشر الترجي بياناً عبر موقعه، قال فيه: إنّه في إطار العلاقات الطيبة يعلم النادي أنه وضع 3000 تذكرة على ذمة أحباء الرجاء البيضاوي للدخول إلى ملعب رادس بصفة مجانية، يكفي فقط الاستظهار بجواز السفر.

ويستضيف ملعب “رادس” في العاصمة تونس، اليوم، في الساعة العاشرة مساء، موقعة الترجي وضيفه الرجاء، لحساب الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

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