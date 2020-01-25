غداً.. الحرارة حول معدلاتها نهاراً والأجواء باردة ليلاً

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بمقدمة مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كلها وهطلت أمطار متفرقة سجل أغزرها في تل حميس بالحسكة 51 مم.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والأجواء باردة ليلاً، محذرة من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية وحدوث الصقيع وتشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح حول معدلاتها نهاراً مع بقاء الأجواء الباردة ليلاً والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

هذا وهطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة سجل أعلاها في تل حميس بالحسكة وصلت إلى 51 مم.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في دمشق وريفها… في الكسوة والنبك 3 مم وقطنا 2مم.

وفي السويداء، كانت في صلخد 10 مم وعين العرب 8 مم وشهبا والسويداء 1 مم.

وفي درعا، سجلت في الصنمين ودرعا وبصرى 2 مم.

وفي حمص، سجلت في تلكلخ وحمص والقصير 2 مم والناصرة ومرمريتا وشين والمخرم 1 مم.

وفي الحسكة، سجلت أعلى نسبة هطل في تل حميس 51 مم وتل براك 50 مم وفي أبو قصايب 40 مم والقحطانية 35 مم والعريشة والقامشلي 26 مم ومبروكة 25 مم والمالكية وتل علو والجوادية 24 مم والزهيرية 22 مم والشدادة 21 مم ومركدة 19 مم واليعربية 18 مم وام مدفع 15 مم والهول 14 مم وتل بيدر 13 مم والحسكة 11 مم وهيمو 6 مم وتل تمر وعامودا 4 مم.

وفي دير الزور، سجلت في دير الزور 44 مم والكسرة 9 مم والتبني 3 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

السبت الأحد الإثنين دمشق 10-2 12-3 12-4 القنيطرة 9-صفر 9-1 10-2 درعا 10-2 12-3 12-4 السويداء 9-صفر 9-1 10-2 حمص 10-صفر 12-1 12-2 حماة 11-3 13-4 13-5 الحسكة 9-صفر 11-1 11-2 اللاذقية 15-5 17-6 17-8 طرطوس 14-6 16-7 16-9 حلب 10-صفر 12-1 12-2 ادلب 10-1 12-2 12-3 دير الزور 13-1 15-2 15-3 الرقة 12-ناقص 1 14-صفر 14-1

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