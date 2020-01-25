الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين ويجدد إبعاد إمام الأقصى

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، صباح اليوم، صوب أراضي المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقل مراسل وكالة “معا” الإخبارية عن شهود عيان أن الأبراج العسكرية الإسرائيلية أطلقت النار صوب أراضي المزارعين بقرية خزاعة شرق خان يونس من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جهة أخرى، سلّمت مخابرات الاحتلال، فجر اليوم، رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري قراراً يقضي بإبعاده عن الأقصى مدة 4 أشهر.

وأوضح الشيخ عكرمة صبري للوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت منزله عند الساعة الثانية فجراً، وسلمته قراراً يقضي بإبعاده عن الأقصى مدة 4 أشهر، كما استدعته للحضور، يوم غد، للتحقيق مجدداً في مركز شرطة القشلة بالبلدة القديمة.

وقال الشيخ عكرمة صبري: هذه تصرفات انتقامية هدفها تكتيم الأفواه، فهم لا يريدون أي شخص يعترض تصرفاتهم في الأقصى المبارك، وهي ضمن المحاولات للهيمنة على الأقصى.

وكسر الشيخ صبري، أمس، قرار ابعاده عن الأقصى وأدى صلاة الظهر فيه، علماً أنه أبعد مدة أسبوع انتهى، اليوم، وعلى الفور جدد إبعاده بتسليمه القرار بعد اقتحام منزله.

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