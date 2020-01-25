جلالي: نأسف لوجود مروجين لثقافة العنف على غرار ترامب في أرجاء العالم

رداً على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استهداف المعالم الأثرية والتاريخية في إيران، قال السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي: معالمنا الثقافية والحضارية متجذرة في قلوب الإنسانية وستبقى خالدة إلى أبد الدهر.

وفي تصريح له خلال مراسم الأمسية الثقافية الإيرانية، أمس، في موسكو، أعرب جلالي عن أسفه لوجود بعض المروجين لثقافة العنف على غرار ترامب في أرجاء العالم.

وفيما أكد على دور الثقافة والفن للتواصل مع الآخرين، قال جلالي: نحن نستطيع باستخدام لغة الفن والثقافة أن نتحاور مع بعصنا الآخر، مردفاً أنّ إقامة مراسم مثل الأمسية الثقافة الإيرانية في روسيا تأتي في هذا السياق أيضاً.

وتابع جلالي: هكذا نشاطات تشكّل رداً صريحاً على التصريحات الساذجة لكل أولئك الذين يسعون إلى ترويج العنف والتطرف.

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