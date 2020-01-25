هالاند يتألق مع فريقه الجديد ويقوده إلى المركز الثالث من الدوري الألماني

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، تألقه مع فريقه الجديد دورتموند، وسجل له هدفين جديدين خلال الفوز على كولن (5-1)، أمس الجمعة، في افتتاح مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الألماني.

وأبقى السويسري لوسيان فافر، مدرب دورتموند، على الهداف الواعد هالاند، الملتحق حديثاً من ريد بول سالسبورغ النمساوي، على مقاعد البدلاء على غرار المباراة الأولى أمام أوغسبورغ عندما نزل بديلاً وسجل لدورتموند ثلاثية في عشرين دقيقة، قلبت تأخره 1-3 إلى فوز كبير 5-3.

ودخل هالاند في الدقيقة 65 من مباراة فريقه أمام كولن، مكان الدولي البلجيكي ثورغان هازار، ونجح في هز الشباك بعد 12 دقيقة، ثم أضاف هدفاً ثانياً قبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء، رافعاً غلته إلى خمسة أهداف في مباراتين مع فريقه الجديد.

وجاء الهدف الثاني لهالاند في شباك كولن بطريقة رائعة، فبعد أن تلقى ابن الـ19 عاماً كرة في العمق، توغل داخل منطقة الجزاء مراوغاً حارس مرمى كولن، ليتابع الكرة من زاوية صعبة وضيقة بيسراه داخل المرمى.

وارتقى دورتموند بهذا الفوز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة، ويتخلف بفارق 4 نقاط عن المتصدر لايبزيغ، الذي يواجه اليوم السبت أينتراخت فرانكفورت.

في المقابل، تجمد رصيد كولن عند 20 نقطة في المركز الـ13.

طباعة