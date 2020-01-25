بعد هدفه في الدقيقة الـ71.. ميلان يدين لـ ريبيتش بالفوز الجديد

واصل نادي ميلان انتفاضته في الدوري الإيطالي لكرة القدم “كالتشيو”، محققاً، أمس، فوزه الثالث على التولي، وجاء على حساب بريشيا في الأسبوع الـ21 من المسابقة.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البديل الكرواتي أنتي ريبيتش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 71.

وجاء الفرج عندما صنع العائد إلى أحضان ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هدف ميلان بتمريرة عرضية من داخل المنطقة، أحدثت دربكة أمام المرمى وتهيأت أمام ريبيتش، الذي سددها في المرمى من مسافة قريبة.

وهذا هو الفوز الثالث توالياً لميلان، منذ عودة إبراهيموفيتش للفريق “اللومباردي” في رابع مباراة له، ليحقق معه عشر نقاط من 12 ممكنة.

ورفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس مؤقتاً، في انتظار استكمال مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد بريشيا عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بعد تعرضه للخسارة الرابعة في آخر ست مباريات.

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