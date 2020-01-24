14 قتيلاً و270 جريحاً حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا

لقي 14 شخصاً مصرعهم وأصيب 270 آخرون جراء الزلزال الذي ضرب شرق تركيا اليوم وأدى أيضاً إلى انهيار وتضرر عشرات المباني السكنية.

ونقلت وسائل إعلام عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” قولها إن 14 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الزلزال بينهم ثمانية في ألازيغ وستة في ملاطية شرق تركيا، مشيرة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت بمختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال.

من جانبه قال والي ألازيغ تشاتين أوقطاي قلدريم إن 225 مصاباً جراء الزلزال وصلوا إلى المستشفيات بينهم اثنان في حالة حرجة فيما أعلن والي ملاطية أيدين باروش عن جرح 45 شخصاً آخرين.

وأعلن المركز الوطني للرصد الزلزالي بدمشق أنه تم رصد زلزال “هزة أرضية قوية” بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا بعمق 10 كم بمسافة تبعد 221 كيلومتراً شمال شرق مدينة “غازي عنتاب” وشعر بها السكان في معظم أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل في وقت سابق بوقوع زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات شرق تركيا.

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