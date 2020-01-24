روسيا تؤكد دعمها سيادة لبنان وسلامته الإقليمية

أكدت روسيا اليوم دعمها سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته الإقليمية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان عقب لقاء الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية أمل أبو زيد في موسكو اليوم: إن الجانب الروسي أكد دعمه لسيادة الجمهورية اللبنانية الصديقة واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

من جهته أوضح أبو زيد في تصريح لـ سبوتنيك أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية إضافة إلى آخر المستجدات السياسية الداخلية في لبنان.

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