أكثر من 17 ألف عائلة تستفيد من توزيع المساعدات جنوب الحسكة

استفادت 17400 عائلة في الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة من المساعدات الغذائية وغير الغذائية الموزعة من قبل وحدة إدارة الكوارث في فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وبين مسؤول قسم الإغاثة في فرع المنظمة عمار الديري في تصريح لمراسل سانا أن الاستهداف شمل كل العائلات في 60 قرية وتجمعاً سكنياً بمناطق مركدا وقراها وقرى الريف الجنوبي للشدادي وجزء من القرى الواقعة شمال الشدادي إضافة إلى عائلات مدينة الشدادي.

وأشار الديري إلى أن المواد والمساعدات الإغاثية الموزعة مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري وتضمنت سلات غذائية وصحية ومعلبات وألبسة أطفال.

وسيقوم فرع المنظمة خلال الأيام القادمة باستهداف العائلات الفقيرة والمحتاجة في القرى والتجمعات التابعة لمنطقة العريشة.

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