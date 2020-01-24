آخر تحديث: 2020-01-24 22:11:07
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وكالات: مصرع أربعة أشخاص وإصابة العشرات جراء الزلزال الذي ضرب شرق تركيا

التصنيفات: الحوادث,منوعات

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التصنيفات: الحوادث,منوعات

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