الأمطار تكشف الإهمال..!

انشطارٌ أو اندماجٌ.. على الرغم من تناقض هذين المعنيين لغوياً، فإنه يمكن فيزيائياً للذرات والجزيئات أن تُحدث الانفجار. وما تحتاجه هو (تكنولوجيا- معلومات– منشآت مرافق- مفاعلات نووية…) وفيما بعد يصبح الرأس الحربي مستعداً للانطلاق.. إنّها الأسلحة النووية، السلاح الأشدّ فتكاً... المزيد ←