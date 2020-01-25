241 مليون م3 تخزين سدي الرستن وقطينة

حماة ـ علي شاهر أحمد:

أسهمت الهطلات المطرية الأخيرة في تحسن نسبة تخزين المياه في بحيرات السدود ووصلت إلى /119/ مليون متر مكعب في بحيرة سد الرستن ويقابلها تخزين في الفترة نفسها من العام الماضي /99/ م م3 في حين بلغ التخزين في سد محردة /20/ مليون م3.

وبين المهندس فادي العباس- مدير الموارد المائية في حماة أن كمية التخزين في السدود حتى أمس الأول بلغت /147/ مليون متر مكعب وتقابلها مخازين في الفترة المقابلة من العام الماضي /148/ م م3 وبلغت نسبة التخزين في السدود حالياً 36% من التخزين الأعظمي للسدود في محافظة حماة.

وأوضح العباس أن المديرية نفذت في موسم الأمطار الحالي تعزيل وإزالة الاختناقات في المجاري المائية والمصارف وفتح العبّارات وتنفيذ عبّارات جديدة بالأراضي الزراعية في قرى موسى الحولة – الحميري – الفريكة – الخندق – عين الكروم – نهر البارد – دير شميل – قرطمان – موشاشين – الشميسة, كما نفذت تعزيلاً لمجرى نهري المجوي والساروت في قريتي الزاملية والبياضية.

يذكر أن تخزين بحيرة قطينة بلغ في الوقت الحالي /122/ مليون متر مكعب ويقابلها في الفترة نفسه من العام الماضي/44/ م م3.

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