مبادرة (ليرتنا عزتنا) مستمرة ومشاركة محال جديدة

اللاذقية - يوسف علي:

تظهر الروح الوطنية والاجتماعية للشعب السوري وترابط أواصر ووشائج تعاضده مع الدولة بشكل جلي وخاصة في فترات الأزمة ورسم لوحة جميلة تظهر محبة الشعب السوري وكرمه وأخلاقه الحميدة وهذا ما بدا في المبادرة الرسمية والأهلية التي أطلقت تحت عنوان «ليرتنا عزنا» التي استجابت لها عشرات الفعاليات المتنوعة, وقد جالت «تشرين» على بعضها فقال صاحب محل قطر الندى في مدينة اللاذقية إنه يبيع المعجنات والحلويات بليرة واحدة للكيس الواحد وقيمته 500 ليرة والإقبال جيد منذ أول أمس, وذلك بهدف المشاركه بهذه المبادرة الوطنية لتحسين قيمة الليرة السورية «عزنا»

وأوضح وافي بله صاحب محل وافي أنه بادر لبيع ملحقات جهاز الخليوي كالوصلة ولصاقة الحماية والغطاء بليرة واحدة وبعض القطع ب 5ليرات ورقية وقد جمع خلال يوم 2000 ليرة تقريباً وتكلفة اللوازم التي باعها أكثر من مئتي ألف ليرة! ولكن الموضوع والمبادرة لا يقاسان بخسارة ماديه بل الهدف هو تقوية وتحسين الليرة السورية (العملة الوطنية) وتالياً دعم الاقتصاد الوطني (ليرتنا عزنا) أما الإقبال فهو كبير جداً.

وقال صاحب محل العقده للألبان والشوكولا إنه وزع مئة حصة بحيث إن قيمة كل حصة (علبة لبنة وعلبة قطع شوكولا وعلبة لبن) هي 1500ليرة بيعت بليرة سورية واحدة للحصة! وذلك دعماً لليرة السورية (مبادرة ليرتنا عزنا) والإقبال كان كبيراً حيث تظهر الحاله الوطنية الجميلة للمواطنين أمام هذه المبادرات التي تظهر العلاقة المتينة والثقة القوية بين الشعب والدولة يمكن القول: إن لاخوف على البلد وسيبقى صامداً متقدماً إلى الأمام متحملاً كل الظروف التي فرضها أعداء الوطن ومحققاً التكافل الاجتماعي والحب تحت سقف الوطن وعلمه وعملته.

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