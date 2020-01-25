فعاليات اقتصادية في دير الزور تنضم إلى المبادرة

مالك الجاسم:

الكثير يريد الحصول على ليرة ومئات المواطنين طرقوا باب المصرف للحصول عليها، والأحاديث في دير الزور كلها عن المبادرة التي أطلقت لدعم الليرة بعناوينها المتعددة التي لاقت تجاوباً كبيراً وواسعاً من الفعاليات الاقتصادية المختلفة في المحافظة، وقد باتت المحال التجارية تختار وتنتقي أجمل العبارات لجذب المواطنين، وهناك عدد آخر اختار طرقاً جديدة للعرض، وكلها تنصب لدعم الليرة في حالة اجتماعية ووطنية جميلة.

على أبواب أحد محال المجوهرات صوت ينادي (أعطني ليرة وخذ 500 ليرة)، وعلى مسافة ليست ببعيدة لوحة كبيرة لشركة سفريات (تعرفة الركوب لدمشق لهذا اليوم بليرة) وفي الشارع ذاته محل مأكولات شعبية (أيّ سندويشة بليرة) ومحل آخر (أيّ شاحن أو أي لصقة للجوال بليرة) وهناك الكثير من هذه الحالات التي باتت حديث الشارع في دير الزور، ويبحث الجميع عن ليرة ليشارك في هذه الحملة، وقام عدد آخر بتوزيع ربطات الخبز في بعض الأحياء بسعر ليرة واحدة.

وعلى جانب آخر كانت الفكرة قريبة من بعضها، ولكنها تحمل المضمون ذاته، وكان التخفيض لنصف القيمة هو السائد.

وقال عدنان الآغا صاحب محل لخدمات «الستلايت والكمبيوتر»: شاركت في هذه المبادرة لأن هذا واجب على الجميع لنكون يداً واحدة لدعم اقتصاد الوطن، ولدعم الليرة السورية.

وكان الإقبال كبيراً من قبل المواطنين، وهي حالة اجتماعية لافتة تعبر عن حالة الالتفاف والمحبة بين الجميع.

بدوره قال صبحي المحمد صاحب محل «إكسسوارات الجوال»: مشاركتي في هذه المبادرة تعني لي الكثير فهي تأتي لدعم الليرة، والبيع بليرة واحدة، ونتمنى من الجميع أن ينضموا لهذه المبادرة التي لها طابع الحب والتعاون والالتفاف ونكون يداً واحدة لدعم اقتصادنا ودعم ليرتنا.

وقال حسن الملا صاحب محل «جوالات»: شاركت في هذه المبادرة انطلاقاً من الدور المتكامل لكل مواطن مع وطنه لدعم الاقتصاد ودعم ليرتنا السورية التي باتت كما الشعار الذي أطلق «ليرتنا.. عزتنا»

وأشار أحمد المدح -عميد كلية الاقتصاد في جامعة الفرات في دير الزور إلى أن هذه المبادرة التي أطلقت لدعم الليرة السورية تعني أن الليرة السورية ما زالت الحصن الحصين لإنتاجنا، وهذه الحالة تعبر عن تضامن الشعب مع الدولة، وتالياً التفاف الشعب خلف القيادة الحكيمة التي بادرت بإصدار المرسومين رقم 3 و 4 لعام 2020، ولاقت تجاوباً كبيراً من قبل الشعب، وأدت إلى انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء.

وما نتمناه من الحكومة القيام بإجراءات أخرى تتضمن مكافحة التهريب والمتربحين من خلال المضاربة في الأسواق، ومن أهم هذه الإجراءات الاعتماد على الاستيراد بالحد الأدنى وخلق فرص جديدة للاستثمار لزيادة وتسريع عملية الإنتاج حتى يحصل لدينا توازن بين العرض والطلب والاستيراد والتصدير، وتالياً سيقوم المواطن بالاعتماد على ليرته بدلاً من الشائعات التي تفضي إلى الاعتماد على العملات الأجنبية.

فعاليات اقتصادية كثيرة شاركت وما زالت تشارك في هذه المبادرة التي أخذت مساحة واسعة من الاهتمام ليس على مستوى محافظة دير الزور فحسب بل على مستوى كل المحافظات.

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