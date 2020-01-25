14 ألف رقم هاتفي و13 ألف بوابة في حمص

إسماعيل عبد الحي:

أكد المهندس كنعان جودا مدير اتصالات حمص أن عدد الهواتف المركبة بلغت نحو 14 ألف رقم هاتفي و13 ألف بوابة ADSL من مزود تراسل و9500 بوابة من المزودات الخاصة، وتركيب تجهيزات عقد 300 ألف بوابة وضعت في الخدمة وتم تركيب توسيع للبوابات في مراكز (القوتلي – وادي الذهب – الزهراء – المحطة – الريان) وتم الاستلام ووضعت في الخدمة الفعلية يليها تركيب تجهيزات بقية المراكز تباعاً (فور توريد التجهيزات).

وعن تركيب تجهيزات IMS في عدد من مراكز الفرع التي تعطي إمكانية تزويد المشتركين بخطوط هاتفية و بوابات إنترنت في مواقع: المشرفة، كفرام، القبو، ضاحية المجد، الدمينة الشرقية، قطينة، الغسانية، سكرة، أم حارتين، القرنية، عين النسر، أكراد داسنية، البويضة الغربية) قد وضعت في الخدمة قال: يتم استبدالها بالتجهيزات الكورية القديمة حيث تتوافر الإمكانية الفنية لذلك وفيما يخص مشروع FTTH في مركز القوتلي تم الانتهاء من تركيب التجهيزات والمباشرة بأعمال تمديد الكوابل في مناطق الخدمة (الدبلان– منطقة شارع الحضارة – شارع الملعب البلدي – منطقة القوتلي والسرايا) وتم تحديد التسعيرة للخدمة واستقبال طلبات التركيب. وأضاف جودا: لدينا نقص شديد في العناصر الفنية (عمال كوابل وصيانة وتركيب وسائقين بشكل أساسي) ونسعى بشكل دائم مع الإدارة العامة لرفد كل المراكز ببوابات إنترنت ADSL جديدة نظراً للحاجة والطلب المتزايد لهذه الخدمة وفي الريف الشمالي تم تركيب مقاسم هاتفية في تلبيسة والرستن وتلدو وتمت إعادة تأهيل بعض أرقام المقسم في تلدو ويتم الآن توزيع الأرقام بعد تمديد شبكة أرضية كخطوة أولى يتم تشغيل حوالي 1500 رقم ضمنها وفي العام القادم يتم استكمال بقية الشبكات هناك، وتم تشغيل مركز تلدهب, والأهالي هناك حافظوا على البناء وتجهيزاته وتمت إعادة تشغيله وتركيب الخطوط لمعظم الأهالي، وفي القريتين فالمقسم مدمر بشكل كامل كتجهيزات, وتمت إعادة تأهيل عدة غرف فيه كخطوة أولى وتأهيل مقسم أونا ضوئي منذ أشهر, وتمت إعادة تأهيل الشبكة الأرضية بتمديد كوابل جديدة بدلاً من تلك التي تم تخريبها وتم توزيع أكثر من 600 خط هاتفي وفي العام الحالي 2020 سيتم توسيع الشبكات والأرقام أيضاً إضافة إلى تأمين نحو 500 بوابة إنترنت يتم توزيعها على المواطنين الموجودين في القريتين. وفي تدمر تم تركيب مقسم أونا ضوئي أيضاً وتمديد كبل مؤقت لتخديم الدوائر الرسمية الموجودة هناك ويقوم الفرع بإعادة الخدمات إلى المناطق التي حررت بالتنسيق مع إدارة الشركة العامة للاتصالات في دمشق .

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