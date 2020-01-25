طريق مملوء بالحفر في «أصيلة» بحماة!

تشرين:

يعاني أهالي قرية أصيلة في حماة من وجود طريق مملوء بالحفر يبلغ طوله 1كم والطريق المذكور يربط أصيلة بعدة قرى مجاورة منها عقيربة ومعرين وحنجور والهزاني ويعد طريقاً رئيسياً لمرور المواطنين وطلاب المدارس وذهاب وإياب السيارات، وأوضح أحد المشتكين أن أهالي القرية الذين يبلغ عددهم نحو 10 آلاف نسمة يعانون منذ نحو ثماني سنوات وأكثر من وضع الطريق السيئ، فهو الوحيد الذي يسمح لنا بالمرور إلى مقبرة القرية والعبور من خلاله إلى قرى مرتبطة ببعضها، إذ يتحول في فصل الشتاء إلى حفر ومستنقعات وجور طينية ناهيك بحوادث السير التي تتكرر على الطريق نفسه نظراً لوعورته.

المهندس محمد مشعل- مدير الخدمات الفنية في حماة أوضح أنه ستتم صيانة هذا الطريق وترميم الحفر والجور وإغلاقها خلال هذا العام موضحاً أن تزفيت الشارع بالكامل لم يتم هذا العام لأن الخطة وضعت وانتهت، ولا توجد لدينا مشاريع أو طرق جديدة، لذلك ستتم معالجة الطريق المتضرر على أكمل وجه والاستجابة لمطلب أهالي قرية أصيلة.

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