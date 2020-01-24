بطولة دبي الدولية لكرة السلة.. منتخب سورية يخسر أمام مايتي بورت الفلبيني
استهل منتخب سورية يمثله نادي الاتحاد مشاركته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام في نادي شباب الأهلي بالخسارة أمام مايتي بورت الفلبيني بنتيجة 77 / 72 نقطة.
وقسمت الفرق المشاركة في البطولة إلى مجموعتين ضمت الأولى الوثبة الرياضي اللبناني والاتحاد السكندري وسلا المغربي والجامعة الأمريكية في الإمارات وهوبس اللبناني، أما الثانية فيتنافس فيها منتخب سورية وبيروت اللبناني ومايتي بورت الفلبيني والنجم الرادسي التونسي ومنتخب الإمارات