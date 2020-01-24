آخر تحديث: 2020-01-24 21:20:44
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المركز الوطني للرصد الزلزالي بدمشق: تم رصد زلزال “هزة أرضية قوية” بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر قبل قليل بعمق 10 كم، بالقرب من الحدود السورية التركية وتحديداً قرب “غازي عنتاب” شُعر بها في معظم أراضي الجمهورية العربية السورية

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