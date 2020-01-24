نائبان روسيان: سورية ستخرج منتصرة

أدان عدد من نواب مجلس البرلمان المحلي في موسكو وبعض الطلاب السوريين الدارسين في الجامعات الروسية الأعمال العدوانية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية بدعم من النظام التركي والولايات المتحدة الأمريكية على الأحياء السكنية والبلدات الآمنة في سورية مشددين على أن سورية ستخرج منتصرة من الحرب الكونية المفروضة عليها.

وفي حديث لمراسل سانا بموسكو أكد النائب أوليغ شيريميتوف أن سورية لا تواجه عدوانا إرهابياً فحسب بل حرباً كونية تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة سواء بواسطة المجموعات الإرهابية أو بصورة مباشرة عبر التدخل العسكري أو الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب لمنعها من إعادة اعمار ما دمرته الحرب.

ودعا شيريميتوف إلى ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية الذي يقوم بنهب ثروات البلاد ويوفر الدعم للبؤر الإرهابية التي ينبغي القضاء عليها لإحلال الأمن والاستقرار في سورية.

وفي مقابلة مماثلة أكدت النائبة يلينا يانتشوك أن الغاية من الحرب الإرهابية التي فرضتها بعض الدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة على سورية نهب الثروات والموارد الطبيعية التي تعود ملكيتها للشعب السوري.

وأعربت عن القلق من الاعتداءات التي تشنها المجموعات الإرهابية على المناطق السكنية في المدن والبلدات المحيطة بإدلب وتؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين مؤكدة أن البؤر الإرهابية ستلقى مصيرها المحتوم وسيتم القضاء عليها في القريب العاجل وسيتم أيضا لجم كل الأطماع الامبريالية الاستعمارية لتنعم سورية بالسلام الذي يحققه صمود شعبها وتضحيات قواتها المسلحة.

وأشارت إلى الدعم الروسي للجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب الدولي إضافة إلى ما تقدمه موسكو من مساعدات مختلفة سواء إنسانية أو تعليمية أو اجتماعية أو ثقافية لسورية.

وذكرت يانتشوك أن سياسات الولايات المتحدة تحددها الأطماع المتوحشة لدى الأنظمة الأمبريالية بثروات العالم وهي مستعدة لإبادة كل من يحاول الدفاع عن حقوق الشعوب بهذه الثروات ولاستخدام كل الاساليب الوحشية لتحقيق هذه المآرب.

وفي مقابلات مع الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات الروسية والذين كانوا في زيارة اطلاعية على عمل مجلس برلمان موسكو أعربت طالبة الدراسات العليا سارة صقر عن استنكارها وجميع الطلبة للأعمال الإرهابية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية ضد المدنيين في إدلب وما حولها ودعم النظام التركي المستمر لتلك الاعمال الاجرامية.

بدوره أدان طالب الدراسات العليا في الهندسة الكهربائية ابراهيم الوزيت العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية ودعم هذا النظام للإرهابيين مشددا على أن بواسل الجيش العربي السوري قادرون على إنهاء وجود الإرهابيين في كامل المناطق السورية.

من ناحيته أعرب الدكتور محمد الأصيل طالب دراسات عليا بالجراحة العامة عن ثقته بانتصار سورية على الإرهاب وداعميه وخاصة التركي والامريكي وستخرج من هذه الحرب الظالمة منتصرة وأكثر قوة ومنعة.

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