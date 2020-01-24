تأهيل مركز إنتاج الغراس المثمرة وزراعة بساتين الأمات في دير الزور

مالك الجاسم - تشرين:

أكد المهندس محمود حيو- مدير الزراعة في دير الزور أن التركيز حالياً ينصب على تأهيل مركز إنتاج الغراس المثمرة وزراعة بساتين الأمات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وسيتم تزويد المحافظة بحوالي 1300 غرسة أمات وصلت منها حتى الآن 600 غرسة، كما تمت زراعة 100 دونم من القمح في مركز دير الزور في منطقة الحسينية، أما بالنسبة لخطة التشجير وترقيع المساحات الخالية فهي قائمة وتقدر بمساحة ألف دونم في ثلاثة مواقع، والغاية منها إعادة تشجير المناطق الحراجية التي تعرضت للتخريب من جراء الاعتداءات الإرهابية، إضافة إلى المنصفات الطرقية، وتمت زراعة أصناف منها: الأزدرخت المظلي والكينا والكزورينا واللوز والنخيل المروحي، وهذه الأنواع من إنتاج المشاتل الزراعية في المحافظة التي تنتج أكثر من 200 ألف غرسة سنوياً تشمل 14 نوعاً وهي: الصنوبر البروتي والسرو والعفص والكينا والكازورينا والأزدرخت المظلي والطرفة الروسية والغلاديشيا والفلفل الكاذب والنخيل المروحي والبذري والليغستروم والزيزفون والصفصاف، وستتم زراعتها على 100 هكتار منها: 70 هكتاراً في موقع حاوي البغيلية، و15 هكتاراً في موقع بور سعيد، و15 هكتاراً في موقع سد مسعود.

وفيما يتعلق بزراعة القمح تمت زراعة 50 ألف هكتار من القمح ضمن الخطة المقررة بـ107694 هكتاراً، بينما تمت زراعة حوالي 75% من خطة الشعير الحب البالغة 19973 هكتاراً حيث بلغت المساحة المزروعة 15000 هكتار، و100% من خطة الشعير الرعوي البالغة 22000 هكتار.

وختم حيو حديثه بأن المحافظة أنهت زراعة خطة كل من البقوليات الغذائية والخضار الشتوية حيث بلغت المساحة المزروعة بالفول 300 هكتار، والبازلاء 203 هكتارات، والخضار الشتوية 2200 هكتار.

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