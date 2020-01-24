«السورية للتجارة» في حلب تتجهز للبطاقة الذكية

ذكر عبد الحميد مسلم- مدير فرع السورية للتجارة في حلب أنه تم استلام الأجهزة الخاصة بالبطاقة الذكية وبالتنسيق مع شركة «تكامل» المختصة بالبطاقة الذكية وشمل الاستلام 5 صالات في الريف و40 للمدينة وتم تدريب العاملين على كيفية العمل والعدد مرشح للزيادة مع افتتاح صالات جديدة، يترافق ذلك مع قيام السورية للتجارة باستلام المواد التي ستوزع على البطاقة الذكية.

ونفى مدير فرع السورية للتجارة في حلب صدور أي قرار ببيع السلة الغذائية ضمن حملة «بليرة» وأنه خبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وعن حالات الازدحام على مادة السكر في صالات السورية قال مسلم: إن حالة الازدحام سوف تخف تدريجياً وتتلاشى عند بدء العمل بتطبيق نظام البطاقة الذكية، وما يحدث حالياً لا يمكن ضبطه لعدم وجود آلية للتأكد من شراء المواطن حاجته من السكر من المنافذ الأخرى العائدة للسورية للتجارة.

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