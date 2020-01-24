دياب: وضع خريطة عمل تلبي مطالب اللبنانيين

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب ضرورة أن تتعامل الحكومة الجديدة مع الحقائق وتضع خريطة عمل تلبي مطالب واحتياجات اللبنانيين.

وأوضحت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد خلال تصريح صحفي عقب الاجتماع الأول للجنة صياغة البيان الوزاري أن دياب شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن يبتعد البيان عن التفسيرات المتناقضة وإلا يتضمن وعوداً فضفاضة مؤكدا أن الحكومة أمام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية وأن البيان سينفذ هذه المرة لأن هناك جدية في العمل.

وأشارت عبد الصمد إلى أنه لا يزال أمام الحكومة الجديدة من المهلة القانونية 28 يوماً وقالت:”نعمل بسرعة للانتهاء من إعداد البيان في أسرع وقت ممكن لأن الظروف الخارجية والداخلية ضاغطة والأزمة تتفاقم”.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أصدر الثلاثاء الماضي مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة دياب تضم 20 وزيرا بينهم 6 سيدات في وقت لا يزال لبنان يشهد منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضى اعتصامات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.

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