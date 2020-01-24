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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 29 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 24 كانون الثاني 2020
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موسكو: نحتفظ بحق الرد على طرد الدبلوماسيين الروس من بلغاريا
وحدات الجيش تستعيد قرية السمكة وتتصدى لاعتداءات الإرهابيين على محور بلدة صهيان
دياب: وضع خريطة عمل تلبي مطالب اللبنانيين
نائبان روسيان: سورية ستخرج منتصرة
وزارة الدفاع الأمريكية: 34 عسكرياً أمريكياً يعانون من إصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد في العراق
"صفقة القرن" المشؤومة.. مخطط أمريكي- إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية
القبض على إرهابيين اثنين في الموصل
الصين تغلق بعض المواقع السياحية للحد من كورونا
ظريف يرد على الجبير: الدول الطبيعية لا تستبدل قنصلياتها بمسالخ
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في كفر قدوم
الرئاسة الفلسطينية تجدد رفضها لـ "صفقة القرن"
فرنسا تشدد إجراءاتها الأمنية لمواجهة التظاهرات حاشدة
شمخاني: دور الشعب العراقي ريادي بطرد القوات الأمريكية
النظام التركي يعتقل 40 شرطياً
وقفة احتجاجية لأبناء الجولان السوري المحتل رفضاً لمشروع المراوح الهوائية