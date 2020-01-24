الصين تغلق بعض المواقع السياحية للحد من كورونا

أعلنت السلطات الصينية اليوم إغلاق بعض المناطق السياحية في محاولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن متحف القصر الصيني والمعروف أيضاً باسم المدينة المحرمة قوله في بيان إن “المتحف سيتوقف عن استقبال الزوار بدءاً من يوم غد” لافتاً إلى أنه سينشر إعلانا بموعد استئناف افتتاحه أمام الزوار.

واتخذت العديد من الأماكن العامة الرئيسية في الصين بما في ذلك المتحف الوطني والمكتبة الوطنية والمتحف الوطني للفنون وقصر الأمير كونغ تدابير مماثلة لاحتواء الفيروس.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى البلاد إلى أكثر من 830 توفى منهم 25.

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