مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق في ألمانيا

قتل ستة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح اليوم في حادث إطلاق نار بمبنى في بلدة روت آم سي جنوب غرب ألمانيا.

ونقلت “أ ب” عن رودولف بيهلمير المتحدث باسم الشرطة الألمانية قوله “إنه وبحسب المعلومات الأولية فإن ستة أشخاص قتلوا بينما أصيب عدد آخر بجروح” مضيفاً إن الشرطة اعتقلت ألمانياً على خلفية الحادث وهي تعمل وفق افتراض وجود مهاجم وحيد.

وأوضح أن الدلائل تشير إلى أن المهاجم كان على معرفة بإحدى الضحايا أو أكثر وأن “بعض الضحايا من عائلة واحدة”.

وكان شخصان قتلا نتيجة إطلاق نار في مدينة هاله بولاية ساكسونيا انهالت شرق ألمانيا في تشرين الأول الماضي.

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