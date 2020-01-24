شمخاني: دور الشعب العراقي ريادي بطرد القوات الأمريكية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن المظاهرات المليونية الحاشدة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد اليوم تعكس دور الشعب العراقي الريادي في عملية إخراج القوات الأميركية من العراق.

واعتبر شمخاني في تصريح اليوم أن “العد العكسي لطرد القوات الأميركية من المنطقة بدأ منذ اغتيال الفريق قاسم سليماني”.

من جهته أكد عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محمد حسن أبو ترابي أهمية صمود ووحدة شعوب المنطقة لتحقيق النصر على أعدائها.

وقال أبو ترابي في خطبة الجمعة إن الانتصار رهن بالصبر الجماعي الذي يجب أن تبديه شعوب المنطقة بجانب بعضها البعض منوهاً بالمظاهرات المليونية في بغداد ومبيناً أن المقاومة والرد الايراني على جريمة اغتيال سليماني بداية لنهاية الوجود الأميركي غير الشرعي في المنطقة.

وشهدت بغداد اليوم مظاهرة مليونية حاشدة استنكاراً لوجود القوات الأميركية وللمطالبة بخروجها من العراق.

بدوره أكد وزير الدفاع الإيراني الأسبق العميد احمد وحيدي أن القصف الصاروخي الإيراني للقاعدة الأميركية غرب العراق كبد قوات الاحتلال الأميركي 70 قتيلاً و200 جريح.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن وحيدي قوله في كلمة اليوم إنه “في الوقت الذي يخفي فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نتائج القصف الإيراني فنحن واثقون من أنه أسفر عن مقتل 70 اميركيا واصابة 200 آخرين على الأقل”.

وأشار وحيدي إلى أن الأميركيين اعترفوا رسميا بإقدامهم على اغتيال الفريق سليماني لافتاً إلى أن تأييد ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الغربية وتشجيعها لجريمة الاغتيال يؤكد أنهم رعاة للإرهاب متسائلا كيف تدعي هذه الدول مكافحة الإرهاب وتضع قواعد للآخرين بهذا الشأن.

ولفت إلى أن حادث سقوط الطائرة الأوكرانية وقع في ظروف حربية شاملة حيث يحتاج فريق البحث إلى وقت للعمل وللتدقيق بحرص حول مشكلات مثل القرصنة والتسلل والتصوير.

طباعة