الرئاسة الفلسطينية تجدد رفضها لـ “صفقة القرن”

جددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن الفلسطينيين يرفضون قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس المحتلة وكل ما يتعلق بما تسمى (صفقة القرن) جملةً وتفصيلاً.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله اليوم تعقيباً على ما ذكره ترامب بأن إدارته تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين وستتحدث معهم مجدداً بشأن (صفقة القرن) “إنه لم يجر أي حديث مع الإدارة الأمريكية لا بإيجاز أو بإسهاب”.

وأعلن الرئيس الأمريكي مساء أمس عن بنود خطيرة لما تسمى (صفقة القرن) التي تعتزم الإدارة الأمريكية نشر محتواها خلال الساعات القليلة المقبلة وربما قبل يوم الثلاثاء القادم وأول هذه البنود هو تهويد القدس المحتلة بشكل كامل وضم أراضي الضفة الغربية وهذا ما يرفضه الفلسطينيون بشكل مطلق.

حركة فتح: أي مخطط استعماري يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني مصيره الفشل

وأكدت حركة فتح الفلسطينية أن أي مخطط استعماري يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها الشرعية الدولية مصيره الفشل.

وشدد المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا على أن حقوق الفلسطينيين واضحة لا لبس فيها وتتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 والمعترف بها في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح القواسمي أن موقف الفلسطينيين ثابت وواضح تجاه حقوقهم غير القابلة للتصرف وسيواصلون نضالهم حتى تحرير كل اراضيهم من الاحتلال.

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