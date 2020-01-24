فرنسا تشدد إجراءاتها الأمنية لمواجهة التظاهرات حاشدة

شددت السلطات الفرنسية اليوم من إجراءاتها الأمنية استعداداً لمظاهرات كبرى دعت إليها النقابات العمالية في باريس ومدن أخرى احتجاجاً على مشروع تعديل أنظمة التقاعد الذي اقترحه الرئيس ايمانويل ماكرون.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الكونفدرالية العامة للعمل التي ينضوي تحتها عدد كبير من النقابات في البلاد تعمل على تحقيق “تعبئة قصوى والاستمرار في توسيع التحركات الاحتجاجية” في اليوم الحادي والخمسين من الحركة التي انطلقت في الـ 5 من كانون الأول الماضي احتجاجاً على المشروع الذي من المقرر ان يناقشه مجلس الوزراء الفرنسي اليوم واختاره معارضوه لتنظيم إضرابات ومظاهرات حتى سحبه.

ويتوقع خروج مظاهرات في جميع أرجاء فرنسا حيث من المقرر في باريس أن يمر موكب المظاهرة وسط العاصمة بعد أن ينطلق من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة كونكورد في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الفرنسية عن تأهب لقوات الأمن بشكل كبير.

وتعهد رئيس الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينز بـ “الصمود حتى سحب” مشروع تعديل أنظمة التقاعد.. وبعد تصاعد التوتر إلى أعلى درجاته هذا الأسبوع بعد حصول انقطاعات في الكهرباء تبنتها الكونفدرالية التي احتجزت الشرطة بعض عناصرها لفترة وجيزة دعت الحكومة إلى تطبيق عقوبات أكد مارتينز بأنها “تزيد تأجيج الأوضاع”.

وأشارت الوكالة إلى أن حركة المرور ستشهد اضطرابا جديدا بسبب إضراب القطارات والنقل العمومي في باريس وخاصة المترو بعد العودة إلى وضع شبه طبيعي في قطاع النقل خلال الأيام الأخيرة.

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