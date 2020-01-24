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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 29 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 24 كانون الثاني 2020
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وسائل إعلام أمريكية: وقوع انفجار في أحد المباني الصناعية في مدينة هيوستن بولاية تكساس ما أسفر عن وقوع إصابات وإلحاق أضرار مادية في المنطقة
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وحدات الجيش تستعيد قرية السمكة
لافروف وبيدرسون: ضرورة القضاء على الإرهاب في إدلب
موسكو تدعو إلى عقد قمة حول التحديات العالمية
إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الأقصى
رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين يوقعان "بريكست"
بوتين يعين مساعدين له
الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً في القدس المحتلة
موسكو تحذر رعاياها من السفر إلى الصين لتفادي الإصابة بكورونا
منصور يطالب بالتصدي لمخططات الاحتلال بضم أراض فلسطينية جديدة
الصين تفرض حجراً صحياً في 8 مدن تحسباً لفيروس كورونا
مظاهرات مليونية في بغداد تطالب بخروج القوات الأمريكية
عرسان: جهود الأمم المتحدة ستبقى هشة طالما هناك إجراءات قسرية وحصار ضد الشعب السوري
لحود: العقيدة النضالية لسورية وجيشها حققت الانتصار على الإرهابيين
تبون: الجزائر ليست محمية لفرنسا ولا نقبل بأي تدخل في شؤوننا
موسوي: التهديد الأميركي باغتيال قاآني إرهاب دولة