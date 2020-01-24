آخر تحديث: 2020-01-24 14:22:03
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وسائل إعلام أمريكية: وقوع انفجار في أحد المباني الصناعية في مدينة هيوستن بولاية تكساس ما أسفر عن وقوع إصابات وإلحاق أضرار مادية في المنطقة
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وسائل إعلام أمريكية: وقوع انفجار في أحد المباني الصناعية في مدينة هيوستن بولاية تكساس ما أسفر عن وقوع إصابات وإلحاق أضرار مادية في المنطقة

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