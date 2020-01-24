موسكو تدعو إلى عقد قمة حول التحديات العالمية

أعلن الكرملين أنّ روسيا تعتزم توجيه دعوة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لعقد قمة تبحث آخر التحديات على مستوى العالم.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله للصحفيين: موسكو ستوجه رسائل إلى رؤساء ورؤساء حكومات الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس تتضمن تفاصيل مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن عقد قمة للقادة وذلك خلال الأيام القادمة.

وأضاف بيسكوف: إن مشاركة جميع قادة الدول الخمس في القمة مهمة للغاية بهدف حشد الإمكانات المشتركة وتوحيد الجهود لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهنا وبحث التحديات في مختلف المجالات والصراعات الإقليمية على المستوى الدولي لكي تتحمل هذه الدول بالتحديد مسؤولية وقف تنامي هذه التحديات الخطيرة التي تواجه البشرية وتتجاوز خلافاتها من أجل البدء في البحث عن طرق لمجابهتها.

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