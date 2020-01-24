الزواحف “المتساقطة” تغزو فلوريدا

استفاق سكان ولاية فلوريدا الأميركية، صباح الأربعاء الماضي، على منظر غريب، إذ تفاجأوا بالزواحف، ولا سيما الحرابيّ الخضراء، ملقاة على الأرض وكأنها ميتة، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والفيديوهات التي رصدت هذه الظاهرة الغريبة.

وكانت الأرصاد الجوية حذرت من “تساقط الزواحف”، ولاسيما الحرابي، على الأرض بسبب انخفاض درجات الحرارة، حيث أن انخفاض الحرارة يؤدي إلى إصابة الزواحف بالشلل المؤقت ما يؤدي إلى تساقطها من على الأشجار التي تؤوي إليها عادة.

وتعّد “الحرباء الخضراء/ الإغوانة” من أشهر أنواع الزواحف التي تنتشر جنوب فلوريدا، وهي من الأنواع المستوطنة في الولاية حسب موقع “لايف ساينس”، وتعود أسباب هذه الظاهرة الغريبة إلى طريقة الدفاع التي تتخذها الزواحف عند انخفاض درجة الحرارة حيث تعمد إلى ما يسمى “السبات” لتحافظ على ما تبقى من حرارة جسمها عبر التقليل إلى أدنى حد من وظائفها الحيوية، ولذلك تصاب بما يشبه الشلل.

ويشير موقع “لايف ساينس” إلى أن من المهم الانتباه إلى أن هذه الزواحف ليست ميتة، لذلك طُلب من السكان ترك هذه الزواحف وشأنها حيث سقطت، لأنها ستعود للحركة مع ارتفاع درجة الحرارة.

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