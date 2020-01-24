يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية قطبية المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة مع احتمال هطل ثلجي فوق 700 متر في منطقة الجزيرة مشيرة إلى أن الفعالية الجوية تضعف تدريجياً من ساعات بعد الظهر ويتحول الجو إلى غائم جزئياً.

ويكون الجو ليلاً شديد البرودة ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع والضباب في معظم المناطق الداخلية وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً وبين الخفيفة والمعتدلة على المناطق الغربية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ويبقى شديد البرودة ليلا ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع والضباب في المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….

الجمعة السبت الأحد دمشق 7-2 9-3 11-4 القنيطرة 6-صفر 7-1 9-3 درعا 5-1 6-1 8-1 السويداء 5-2 8-3 10-4 حمص 8-2 9-3 11-4 حماة 9-1 10-2 12-3 الحسكة 7-ناقص1 8-1 10-2 اللاذقية 13-8 13-8 15-10 طرطوس 14-6 14-7 16-9 حلب 9-ناقص1 10-2 12-4 ادلب 9-صفر 10-2 12-4 دير الزور 8-2 10-3 12-4 الرقة 9-صفر 11-2 13-2

طباعة