وحدات الجيش تستعيد قرية السمكة وتتصدى لاعتداءات الإرهابيين على محور بلدة صهيان

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري قرية السمكة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد امتصاص هجوم إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” أمس وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكر مراسل سانا من مناطق العمليات أن وحدات الجيش العاملة في ريف معرة النعمان وبعد امتصاصها الهجوم الكبير الذي شنه إرهابيو “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع لهم أمس على محور التح أبو جريف السمكة قامت بإعادة الانتشار والتجميع على اتجاه قرية السمكة وطهرتها من الإرهابيين، مشيراً إلى أن وحدات الجيش تتابع عملياتها على محور التح أبو جريف لتطهيرهما من الإرهابيين.

ولفت المراسل في وقت لاحق مساء اليوم إلى أن وحدات من الجيش استهدفت برمايات نارية تحركات لإرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات المتحالفة معها إثر اعتداءات قامت بها هذه المجموعات باتجاه نقاط الجيش على محور بلدة صهيان بريف ادلب الجنوبي.

وشنت التنظيمات الإرهابية أمس هجوماً عنيفاً على اتجاه التح أبو جريف السمكة عبر الزج بأعداد كبيرة واستخدام مختلف أنواع الأسلحة والعربات المفخخة.

طباعة