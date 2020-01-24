اتلتيكو يخسر أمام كولتورال ويودع بطولة إسبانيا

ودع أتلتيكو مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الـ 32 بعد خسارته المفاجئة بهدف لهدفين أمام كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة بملعب ريينو دي ليون الليلة الماضية.

وتقدم أنخيل كوريا أولا للأتلتيكو في الدقيقة 62 فيما سجل جولين كاستانييدا نوين هدف التعادل لكولتورال ليونيسا مع نهاية الوقت الأصلي ونجح سرجيو بنيتو في الدقيقة 108 بخطف هدف التقدم لليونيسا الذي تمكن من التأهل ليقصي أتلتيكو خارج البطولة.

وصعد رايو فاليكانو للدور الـ 16 من المسابقة بفوزه على ضيفه ريال بيتيس بفرق ركلات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف لهدفين بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لهدفين.

كما تأهل باداجوز إلى الدور ذاته بفوزه على إيبار بثلاثة أهداف لهدف.

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