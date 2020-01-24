موسكو تحذر رعاياها من السفر إلى الصين لتفادي الإصابة بكورونا

دعت السلطات الروسية اليوم مواطنيها لتجنب السفر غير الضروري إلى الصين والحذر لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان روسبوتريبنادزور وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك: “ننصح السياح من روسيا بتوخي الحذر في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد”.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 830 شخصا ووفاة 25 آخرين جراء الفيروس الذي ظهر في منطقة ووهان بمقاطعة هوبي وسط الصين.

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