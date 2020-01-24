السلطات الأمريكية تشتبه بإصابة ثانية بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأمريكية عن إجراء فحوصات للتحقق مما إذا كان أحد الأشخاص الذين وصلوا مؤخرا من مدينة ووهان الصينية مصابا بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات الصحية في مقاطعة برازوس شرق ولاية تكساس الامريكية قولها في بيان إن “الأطباء استنتجوا بسرعة أن المريض لديه عوارض الإصابة بفيروس كورونا” مشيرة الى أن المريض وضع في العزل حاليا في منزله بانتظار صدور نتائج الفحوصات المخبرية.

يشار إلى أنه إذا ثبتت إصابة هذا المريض بفيروس كورونا المستجد تكون هذه ثاني حالة تسجل في الولايات المتحدة الامريكية وذلك بعد الإصابة الأولى التي سجلت لدى رجل كان في ووهان وعاد إلى الولايات المتحدة في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وكانت الصين أعلنت أمس ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 571 شخصا إلى جانب وفاة 17 جراء الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان.

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