الصين تفرض حجراً صحياً في 8 مدن تحسباً لفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية اليوم أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي التي تعد مصدر انتشار المرض ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المؤكدة إلى 18 حالة.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن السلطات في مقاطعة هوبي أمرت بإغلاق 8 مدن بما في ذلك ووهان وحظر السفر منها مشيرة إلى تسجيل حالة واحدة في مقاطعة خبي بالقرب من بكين وهي لرجل يبلغ من العمر 80 عاماً توفي أمس.

وتبين أن الرجل كان يزور أقاربه في ووهان منذ أكثر من شهرين وفقًا لصحيفة خبي ديلي الصينية مشيرة إلى عزل السلطات الصحية 76 شخصاً ممن كانوا على اتصال وثيق به ولم يتبين إصابة أي منهم.

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 571 شخصاً إلى جانب وفاة 17 جراء الفيروس الذي ظهر في ووهان.

طباعة