“بابل سيمفونية مدينة” على خشبة ثقافي درعا

جسدت فرقة شباب درعا أهمية العمل في حياة الانسان وإثاره الإيجابية على الفرد والمجتمع وضرورة السعي لكسب الرزق ضمن العمل المسرحي الذي حمل عنوان بابل سيمفونية مدينة.

والعمل الذي عرض على خشبة مسرح دار الثقافة بدرعا اليوم ضمن فعاليات مشروع التماسك المجتمعي “عالبال بعدك” الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مديرية الثقافة ومجلس محافظة درعا وفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية تناول أهمية دور الشباب الفاعل في المجتمع وضرورة العمل بعيداً عن التسول حيث استقطب عدداً كبيراً من الشباب الذين وجدوا في مضمونه دعوة لكل أقرانهم للبحث عن فرصة عمل والمشاركة الفاعلة في عملية البناء.

فراس المقبل مساعد مخرج العمل أشار بتصريح لـ سانا إلى أن العرض تناول بطريقة بسيطة واقع بعض المتسولين وإصرارهم على التسول رغم وجود فرص عمل كثيرة مؤكداً أن البقاء دون عمل يفرضه الإنسان على نفسه ولا يأتي من فراغ وهو ما حاول العمل المسرحي تجسيده.

عبد الوهاب عصفور أحد المشاركين بالعمل بين أن العرض محاولة لحث الشباب على العمل وأخذ الدور المنوط بهم في المجتمع.

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