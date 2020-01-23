مؤشر أوراق دمشق يرتفع 92،48 نقطة والتداولات تتجاوز ملياري ليرة

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية الرئيسي بنهاية تداولات الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي بنحو 92،48 نقطة عن الأسبوع الماضي معززاً بالنتائج الإيجابية لأسهم 5 من الشركات وليغلق عند قيمة 5884،74 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 1،60 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة “دي ال اكس” أيضاً خلال هذا الأسبوع إلى 22،98 نقطة وبنسبة 2،37 بالمئة وأغلق عند 992،44 نقطة.

وسجل السوق هذا الأسبوع تداول أسهم 16 شركة ووصل إجمالي حجم التداولات إلى 3399437 سهماً توزعت بين 545 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 2،049 مليار ليرة مع تسجيل صفقتين ضخمتين على سهم بنك بيبلوس بحجم 3134994 سهماً بقيمة 1،890 مليار ليرة.

وشهد هذا الأسبوع تغيرات على أسهم 6 شركات ارتفعت منها أسهم خمس شركات وهي سهم إسمنت البادية بنسبة 3،98 بالمئة وأغلق على سعر 1171،39 ليرة وسهم بنك البركة سورية بنسبة 8،03 بالمئة وأغلق على سعر 866،12 ليرة وسهم بنك الشام بنسبة 6،36 بالمئة وأغلق على سعر 599،27 ليرة وبنك قطر الوطني بنسبة 3،34 بالمئة وأغلق على سعر 323،50 ليرة وسهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 3،04 بالمئة وأغلق على سعر 850،25 ليرة.

وبينما كان السهم الوحيد المنخفض يعود لشركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 1،96 بالمئة وأغلق على سعر 300،50 ليرة لم تسجل أسهم الشركات الـ 21 أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار إغلاقها السابق.

طباعة