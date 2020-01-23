بوتين: علاقاتنا مع الفلسطينيين عميقة وتمتد جذورها عبر التاريخ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمق العلاقات الروسية الفلسطينية التي تمتد جذورها عبر التاريخ معرباً عن استعداد موسكو لتعزيز التعاون مع الفلسطينيين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله في مستهل محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم اليوم “للعلاقات الروسية الفلسطينية جذور تاريخية وعميقة وهي تشمل مجالات مختلفة.. ونحن مستعدون لتعزيز هذا التعاون”.

بدوره نوه عباس بدعم روسيا للقضية الفلسطينية مؤكداً أهمية الدور الروسي المؤثر والفعال في كل القضايا التي تعيشها المنطقة.

وكان بوتين وصل اليوم إلى مدينة بيت لحم في زيارة سيتم خلالها بحث عدد من القضايا المشتركة في إطار دعم روسيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

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