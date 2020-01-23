إصابة ممرضة هندية تعمل في مستشفى سعودي بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الهندية اليوم إصابة ممرضة هندية تعمل في مستشفى جنوب السعودية بفيروس كورونا.

وقال فيمورالي مورتايدهاران وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية في تغريدة على تويتر “إن اختبارات أجريت لنحو مئة ممرض هندي أغلبهم من ولاية كيرالا يعملون في مستشفى الحياة في عسير حيث وجد أن واحدة فقط منهم مصابة بفيروس كورونا”.

يذكر أن هذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة كورونا التي قد تسبب أمراضا غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.

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