المركزي: الليرة المعدنية إصدار 1994 و1996 في التداول.. وما تم سحبه فقط إصدار 1991

أوضح مصرف سورية المركزي أن سحب النقود المعدنية من فئة 1 ليرة سورية إصدار عام 1991 تم وفقا لقرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في نهاية عام 2013 نتيجة وجود كميات كبيرة منها في التداول آنذاك مشيرا إلى أن اصداري الليرة لعامي 1994 و1996 ما زالا في التداول.

وبخصوص ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي عن إيقاف التداول بالنقود المعدنية من فئة 1 ليرة سورية أكد المركزي في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم سحب النقود المعدنية من فئة 1 ليرة سورية لإصدار عام1991 بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف في عام 2013 مع “الإبقاء على الإصدارين لعامي 1994 و1996 بالتداول ومع الاحتفاظ بقوة الإبراء القانونية للعملة المعدنية فئة 1 ليرة سورية حيث أن الليرة السورية هي وحدة النقد الأساسية للعملة الوطنية”.

وختم المركزي بيانه بالتأكيد على ضرورة عدم تداول أي معلومات حول السياسة النقدية وما يتعلق بإجراءاته إلا عبر موقعه الالكتروني الرسمي وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منبها إلى ضرورة تطبيق المرسوم التشريعي رقم 4 للعام الجاري الذي حذر من مغبة التلاعب بسعر الصرف وترويج الشائعات والأكاذيب المتعلقة بالعملة الوطنية وشدد عقوبة المروجين لها.

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