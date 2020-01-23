أطباء في درعا يجرون 80 عملية جراحية ضمن حملة “ليرتنا عزتنا”

ضمن حملة “ليرتنا عزتنا” لدعم الليرة السورية أجرى 16 طبيبا بدرعا نحو 80 عملية جراحية متنوعة خلال اليومين الماضيين بأجر قدره ليرة سورية واحدة لكل عملية.

الدكتور يونس الحلاوات مدير مشفى خاص بدرعا مشارك بالحملة أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن المشفى فتح باب العمليات الجراحية للمواطنين بأجر قدره ليرة سورية واحدة عن كل عمل جراحي وبمشاركة 16 طبيبا الذين أبدوا استعدادهم لإجراء العمليات الجراحية للمواطنين مجانا للمساعدة في مواجهة الظروف التي سببتها الإجراءات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري.

وأوضح الحلاوات أن الأطباء المشاركين في الحملة أجروا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين نحو 80 عملية جراحية بمختلف الاختصاصات بما وفر على المرضى تكاليف أجرائها.

أحد المشاركين في الحملة الدكتور محمد اليوسف اختصاصي جراحة عامة وتجميلية أكد أن الغاية من الحملة التي شارك فيها الاطباء وشملت كل الاختصاصات التخفيف عن المواطنين قدر الإمكان ومساعدتهم على تجاوز الأحوال التي تمر بها سورية.

المواطنتان ريما الخوالدة ونجوى النواصرة أعربتا عن شكرهما لهذه المبادرة والمشاركين بها لما قدموه لذويهن من خدمات وعمل جراحي مؤكدتين أن الأطباء لم يتقاضوا أجورا إلا ليرة سورية واحدة عن كل عمل جراحي.

وانضمت أمس عشرات الفعاليات التجارية والطبية والاجتماعية إلى حملة “ليرتنا عزتنا” في محافظة درعا ونظمت عروضا تبدأ من ليرة سورية واحدة وحتى 50 ليرة.

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