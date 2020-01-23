هزة أرضية بقوة 5ر4 درجات تضرب أنقرة

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم العاصمة التركية أنقرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول المتحدثة باسم النظام التركي عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ قولها في بيان إن “مركز الهزة كان على عمق 13 كيلومترا تحت سطح الأرض في منطقة أكيور بأنقرة”.

وأعلن حاكم أنقرة فاسيب شاهين عدم وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الهزة.

وضربت هزة أرضية بقوة 6ر5 درجات على مقياس ريختر أمس منطقة تبعد 15 كيلومترا شرق كركاجاك في تركيا.

وتتعرض تركيا بشكل شبه دائم لزلازل وهزات أرضية بسبب وقوعها في منطقة نشاط زلزالي.

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