حاتمي: إيران سترد على أي تهديد تتعرض له

أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي أن بلاده أصبحت تمتلك جميع المقومات الدفاعية وسترد بأسلحة نوعية تتناسب مع اي تهديد تتعرض له.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن حاتمي قوله اليوم في الملتقى الأول لمعايير القوات المسلحة المنعقد بطهران “إن وزارة الدفاع لطالما كانت تؤءكد على الالتزام بالمعايير وقامت بتدوينها بما يتلاءم واحتياجاتنا الدفاعية” موضحا أن جميع ما قدمته يمتاز بأفضل المعايير والمواصفات المدونة.

وأشار حاتمي إلى الرد الصاروخي الذي قامت به القوات المسلحة الإيرانية على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني واستهدف مقر القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق لافتا إلى أن هذا الرد “كان وفق أعلى المعايير من حيث الزمن ودقة الصواريخ في الإصابة”.

طباعة