الدوما الروسي يوافق بالقراءة الأولى على تعديلات دستورية

وافق مجلس النواب الروسي “الدوما” اليوم بقراءة أولى على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن مجلس الدوما اعتمد في القراءة الأولى مشروع القانون المقترح من بوتين بشأن التعديلات على الدستور الوارد ضمن وثيقة مؤلفة من 12 صفحة بالإجماع وبواقع 432 صوتاً.

وكان بوتين قدم الاثنين الماضي إلى مجلس الدوما مشروع قانون التعديلات الدستورية التي اقترحها للحد من مهام الرئيس وتوسيع صلاحيات البرلمان.

ويقترح النص نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان على غرار تعيين رئيس وزراء كما يعزز دور مجلس الدولة الذي كان دوره حتى الآن استشاريا فقط حيث سيمنح صلاحية تعيين المدعى العام ونوابه ورئيسي المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ورؤساء أجهزة الأمن بناء على مقترحات من الرئيس.

كما ينص على أنه لا يحق للرئيس أن يشغل منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين وعدم أحقية المواطنين الذين سبق لهم حمل جنسية أجنبية أو الإقامة في دولة أجنبية أو أنهم يقيمون في روسيا لمدة تقل عن 25 عاما بأن يتم انتخابهم لمنصب الرئيس.

ويتضمن المشروع أيضا عدم أحقية المواطنين دون سن 21 عاما وحملة الجنسية الأجنبية أو الإقامة الأجنبية بالترشح لانتخابات مجلس الدوما.

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