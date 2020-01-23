ضبط 15 كيلو غراما حشيش مخدر وكميات هروين في دمشق وريفها

ضبط فرع مكافحة المخدرات بدمشق 15 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر في عرطوز البلد بريف دمشق.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه انه بمتابعة المعلومات عن قيام أحد تجار المخدرات بالعمل على ترويج المخدرات ضمن محافظتي دمشق وريفها تمكنت دوريات الفرع من ضبط كمية 15 كغ من مادة الحشيش المخدر ومصادرتها وإلقاء القبض على شخصين في منطقة عرطوز البلد مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف كافة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء.

وفي سياق متصل ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على أحد الأشخاص وبحوزته كمية عشرة غرامات من مادة الهيروين المخدر وبالتوسع بالتحقيق معه تمت مصادرة كمية 40 غراما من مادة الهيروين المخدر بالإضافة إلى ميزان الكتروني يستخدمه لوزن المخدرات التي كان المقبوض عليه يخبئها ضمن منزله بمنطقة دمر وادي المشاريع.

كما تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص بمنطقة الشيخ سعد بالمزة في دمشق وبحوزتهم حبوب كبتاغون ونحو 40 غراما من الحشيش ومجموعة من الحبوب المخدرة بالإضافة لمادة سيلفيا المخدرة الخطيرة اعترفوا بترويجهم وتعاطيهم هذه المواد.

وفي منطقة ركن الدين تم إلقاء القبض على تاجر مخدرات أثناء قيامه ببيع مادة الهيروين المخدر لأحد المتعاطين وبالتوسع بالتحقيق تمت مصادرة كمية 55 غرام هيروين و400 غرام حشيش وميزان الكتروني وسكين مستخدمة لتقسيم المواد المخدرة.

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