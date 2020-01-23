مباحثات سورية إيرانية للتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي

تركزت جلسة المباحثات التي عقدت اليوم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم ووزير التربية والتعليم الإيراني محسن حاجي ميرزائي على تعزيز وتطوير التعاون العلمي المشترك ولا سيما في مجال تبادل المنح الدراسية وإقامة برامج تأهيل وتدريب وتبادل للطلاب والأساتذة وإقامة مؤتمرات علمية ومراكز بحثية وحاضنات تقانية.

ونوه الوزير إبراهيم بالعلاقات العلمية المتينة بين سورية وإيران وبرامج التعاون العلمي والثقافي والبحثي المتعددة بين الجانبين لافتا إلى أن إيران ومراكزها العلمية والبحثية قطعت شوطا كبيرا في الكثير من المجالات العلمية المتطورة ولا سيما الطبية منها وكذلك تقانات النانو والخلايا الجذعية والعلوم الجوفضائية

من جانبه أكد وزير التربية والتعليم الإيراني حرص بلاده على رفع مستوى التعاون العلمي مع سورية انطلاقا من القواسم الثقافية المشتركة الموجودة بين البلدين لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب وإعداد المعلمين وتطوير المناهج وإقامة المعسكرات العلمية المشتركة للطلاب وتوقيع المزيد من الاتفاقيات العلمية بين جامعات البلدين مبينا أن عدد الجامعات في إيران 115 جامعة حكومية و800 جامعة خاصة.

حضر جلسة المباحثات السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي والوفد الإيراني المرافق للوزير ومن الجانب السوري رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي ومعاونو وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة.

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