مقتل جنود للاحتلال التركي ومرتزقته بانفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي

قتل عدد من جنود قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب قرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالي.

وذكر مراسل سانا نقلاً عن مصادر أهلية أن سيارة مفخخة انفجرت قرب قرية حمام التركمان التابعة لمنطقة تل ابيض بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى مقتل عدد من جنود الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على القرية.

وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف التابعة للاحتلال التركي توجهت إلى مكان الانفجار وقامت بنقل جثث القتلى والمصابين إلى الأراضى التركية.

وكانت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المجموعات الارهابية وفي إطار عدوانها على الأراضي السورية احتلت مدينة تل أبيض وعددا من القرى في محيطها بريف الرقة الشمالي في تشرين الأول الماضي بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.

طباعة